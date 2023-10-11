2024特色手撕日曆豪好買～

2023年即將進入尾聲，除了把握剩下的時間執行還沒完成的計畫，你準備好要怎麼迎接充滿希望的2024年了嗎？如果每天想給自己來個出其不意的驚喜、或是心靈雞湯療癒一下，那麼非常推薦你入手一本「2024特色手撕日曆」！不僅能夠體驗天天手撕日曆的快感，還能從日曆上獲取小知識，放在辦公桌、書桌上當成擺設也能融於日常生活之中。

還沒想好要買哪本也沒關係！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫你整理好10大「2024療癒系特色手撕日曆」，想要購買直接從這裡比較細節準沒錯！

No.10 2024五金行日曆

還記得那本掛在阿嬤家牆上、被阿公拿來墊便當的日曆的模樣嗎？由Five Metal Shop團隊設計「Calendar Project 五金行日曆」深受英國頂尖設計雜誌《Monocle》推薦。他們將傳統日曆重新設計，以接近類比訊號的方式實驗「五金行日曆」，只需5秒就能清楚讀完日期資訊，另採用單張0.05mm超薄單光紙、Pantone色墨，除了必須手工配頁裝幀，日曆透光的同時也擁有飽和輕亮顏色，2024年以內斂優雅、微帶灰的輕金屬色呼應甲辰龍年，抽象設計呈現獨特風格。

五金行日曆成為不少網友首選，「光是整本日曆都用Pantone油墨這一點就超讚的啦！而且平日、節日、節氣的圖樣有特意區分，不會單調」、「最喜歡它內斂優雅的輕金屬色，帶灰的半透明質感」、「最喜歡傳統掛曆的懷舊感」。

No.9 2024幾米年曆

喜歡童話、繪畫風格的你絕對不容錯過！台灣繪本作家幾米繼「2023幾米年曆」受到消費者熱烈好評，今年再度推出「2024幾米年曆」，從幾米歷年繪本精選製作366張畫作、溫暖逗趣短文，不僅可以見到長翅膀的董事長、深情的藍石頭、千奇百怪的郝完美、躲進世界角落的小米，每個月起始頁還藏有《我不是完美小孩》系列作品驚喜彩蛋，召喚好久不見的「小完美」，撕下日曆也能用細緻彩印紙盒完整收藏，周間與週末用顏色區隔、每頁清楚標記農曆日期、國定假日的設計也方便閱讀。

2024幾米年曆回歸也讓粉絲引頸期待，「我很期待讓幾米的年曆陪伴我倒數2024年」、「已訂購～兒子很愛幾米的作品，用自己的零用錢買了好幾本」、「閏年多一張感覺很划算」。

No.8 2024小嶼說：寵物日曆

萌寵愛好者看到「2024小嶼說：寵物日曆」直接眼冒愛心！小嶼說今年與插畫家滑板少年阿飛、涂涂合作，將寵物與主人間真實動人的故事，透過366頁日曆上的療癒插畫完美呈現，每頁清爽排版設計、內頁紙質好書寫、玫瑰金燙金外盒，可愛與質感直接一次擁有！當你感到生活枯燥乏味、遇到瓶頸難關，翻開這本寵物日曆看著叢林猛獸、海底遊龍、草地狀元，就能讓「花言寵語」陪伴你度過愉快的每一天。

島嶼說特別說明，此次日曆每收到25本贊助就會捐出1本販售金額給保護毛孩的5間公益團體，IG網紅也爭相推薦，「寵物曆每天看都能療癒心情」、「文青感的溫暖日曆」、「小嶼說推出的寵物曆，毛小孩家長都該來一本！366天的手撕日曆，從外殼到包裝到內頁紙，滿滿的細節讓人喜愛」。

No.7 2024《電影曆》電影創作語錄日曆

若有購買手撕日曆習慣的人肯定對「煦暖曆」這個品牌不陌生！煦暖曆今年推出「2024《電影曆》電影創作語錄日曆」，內頁收錄366則電影曆作家創作電影語錄、28張電影官方授權劇照及338張電影曆團隊精選呼應語錄攝影照片，電影官方授權劇照包含《返校》、《那些年我們一起追的女孩》、《怪胎》、《賽德克・巴萊（上）：太陽旗》、《月老》、《請問，還有哪裡需要加強》等人氣影劇，電影曆整體則以影院黑呈現，高質感設計不論是掛在牆上還是架在桌上都非常合適。

煦暖曆除了隨曆附贈手寫明信片、手機桌布，針對購買2024電影曆的消費者還提供「給2024的自己」小禮物，掃描內頁QR Code可以填寫表單，就能在指定日期收到今年寫給自己的訊息囉！

No.6 2024馬來貘3D立體紙雕日曆

不甘於單撕日曆的你，推薦你入手2024年可愛指數爆表的「馬來貘3D紙雕日曆」！Paperwill紙志團隊繼去年推出「3D紙雕地球日曆」後，今年特別與人氣插畫家Cherng聯名推出「2024馬來貘3D立體紙雕日曆」，每天撕下日曆的一角，不只能感受紙張黑白顯色度、滑順觸感，特定節日還能看見Cherng特別設計的小驚喜，圓嘟嘟、戴著耳機的馬來貘隨時光流逝漸漸浮現，讓日曆不只是日曆，放上高透光壓克力盒更直接升級為收藏品。

馬來貘3D紙雕日曆受到許多明星及網紅喜愛，女星柯佳嬿分享，「馬來貘的手撕日曆太可愛了，每天撕一張，一年之後就會得到一隻完整的貘，根本變貘術」，百萬YouTuber HowHow則分享，「自從擁有了馬來貘3D立體紙雕日曆，我每天都期待明天的到來」。

No.5 2024植物溫柔曆

「做一個溫柔的人，一起溫柔地老去」，隱身在台北巷弄的工作室「一隅有花」今年特別製作「2024植物溫柔曆」，溫柔曆採用100磅高質感米白象牙紙印刷，加入簡約手繪植物插畫、溫暖小語，每天撕下日曆都能認識一種植物的溫柔姿態，12月份的起始都會見到不同剪影的花瓶，撕下日曆還能透過剪裁進行插花創作，讓日曆能夠以不同型態成為家中的藝術品。

2024植物溫柔曆也是許多人的購買清單，「已經連續好幾年...習慣每天都有一隅有花溫度的文字跟有質感的照片陪伴了」、「喜歡這種流動又凝滯的線條」、「總是被日曆的花及文字療癒」、「喜歡一張又一張撕下每一天，再把撕下來的每一天，放進盒子裡感受日子的重量」。

No.4 《璀璨光彩》2024臺灣花磚日曆

位於嘉義的「台灣花磚博物館」近20年來以專業技術搶救、保存並修復逾1萬片百年花磚，為了讓花磚成為生活中的一部分，2022年先是推出《風華綻放》臺灣花磚日曆，今年精選366片花磚隆重推出《璀璨光彩》2024臺灣花磚日曆，以兩隻互相對望的孔雀花磚作為封面設計，連結過去與未來，每天配合節氣或節慶品味圖騰涵義，讓你從日常就能感受花磚之美。

花磚日曆睽違2年再度推出更是爆發網友搶購，「特別的日曆一定要買」、「這次的花磚日曆真的超級美」、「期待今年的台灣花磚日曆！也謝謝台灣花磚博物館的一切付出～希望美好的文化能一直被保存與傳承下去」、「有台灣黑熊的花磚哦」。

No.3 《讀曆書店2024》

愛書者照過來！讀曆書店今年以「台灣作家行動桌曆」為主題，打造《讀曆書店2024》，不僅回歸初心、將舞台交還給文字，還邀請生鮮時書各部門資深成員、不同領域的資深編輯，首度納入作家選句及讀者投稿，交織出讀心共感宇宙。每日節錄書本金句搭配插畫、夢寐紫與讀曆綠頁紙，從書盒、月份頁、扉頁及內頁均採用不同紙質製作，加上完美無痕撕頁設計、古書線親手穿針縫綁，讀者拿到手更是能夠感受讀曆書店才有的溫暖與溫度。

《讀曆書店2024》販售消息曝光後也引發讀者好評，「希望明年我們都能用美美的讀曆充實每一天」、「很有溫度的日曆」、「很喜歡裡面匯集的文字」、「雙色都好喜歡啊！2024新的一年要繼續數日子」。

No.2 2024老派日曆

想要認真學歷史，卻害怕枯燥乏味看不下去嗎？報時光聯手歷史補教名師呂捷推出「2024老派日曆」，從澎湖開始啟程環島，參照台灣17世紀遊記文學開創者、《埤海遊記》作者郁永河及日治時期日本人類學家、民俗學家伊能嘉矩踏查文獻紀錄，日曆每頁內容包山包海，涵蓋歷史故事、文化信仰、美食小吃到景點分享。

2024老派日曆設計絲毫不馬虎，將70年老報紙解構視覺融入版面，中文、日文及西班牙文標示也體現台灣400年來歷經不同政權、異國文化洗禮，讓使用者每天2分鐘輕鬆學歷史。今年除了推出同步電子版本，還能加購「你的特別日訂製書」，可置入50字紀念祝福話語，並選擇1951年至2022年指定日期，就能客製呈現當天報紙版面。網友也熱情分享，「一定要買來教小孩台灣歷史啊」、「這一定要支持的啊～天天都有呂捷老師講各地的歷史趣事，一起去環島」。

No.1 每天都想史：歷史食譜文化曆

擁有百萬訂閱的人氣YouTuber HOOK在頻道裡喜歡講解歷史、動手做實驗，講沒幾句還會加入冷笑話，逗得觀眾哈哈大笑！HOOK在「料理史王」系列經常邊介紹歷史、邊挑戰使用各種方式煮料理，有鑒於粉絲紛紛敲碗希望能出教學食譜，HOOK也應粉絲要求特別推出「每天都想史：歷史食譜文化曆」，揭秘6千年來人類都吃些什麼、料理時空背景、歷史意義，手把手教大家如何做料理，不用擔心歷史故事太長看不懂，每月開頭還附有懶人包介紹，可愛插圖搭配披薩盒外包裝、印刷燙銀，互粉看完直接信用卡刷下去啦～

繼2023年「每天都想史」手撕日曆，網友對於HOOK推出的料理日曆也大力讚賞，「我是日曆變頻猛獸，真的開心史了」、「為什麼這麼可愛真的好煩」、「我要成為特級廚師」、「看完古俄羅斯人的料理史王直接下單」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年10月06日至2023年10月05日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2024特色手撕日曆』相關趨勢討論進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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