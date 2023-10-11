國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃後，媒體報導朱在「超跑達人」周哲男協助下潛逃至萬那杜，周男已向警方自首，對此，台北地檢署表示，該媒體報導朱逃亡路線、過程、方式「似是而非」，有諸多不符事實之處。目前北檢針對朱遭告發3起證交法案件偵辦中，近將發布通緝。

北檢偵辦朱的3案中，包括今年1月7日，泰山董事詹皓鈞告發國寶集團創辦人朱國榮、龍邦集團董事長劉偉龍、泰山前董事長詹岳霖涉嫌違反證券交易法特別背信、內線交易等罪。

詹皓鈞指控龍邦去年12月5日，以10億餘元價格，買進詹岳霖所持有泰山股票，但該交易根本未經董事會授權，涉嫌背信。另泰山當天股票收盤價41.55元，龍邦當天下午經配對交易，以45元買下詹岳霖的股票，等於多花2億9000萬餘元，讓詹岳霖獲利1億餘元，龍邦大賠3億餘元，涉犯證交法特別背信罪，圖利詹岳霖，損害龍邦股東權益。

針對媒體報導，周哲男協助朱國榮潛逃一案，並稱經朱的心腹「證實」逃亡路線，但北檢表示，目前本案檢察官已積極偵辦中，但媒體對於朱的逃亡路線、過程、方式等，與事實均有出入，期盼外界勿以訛傳訛。