受惠於蘋果iPhone及非蘋手機品牌廠新機拉貨效益，加上潛望鏡頭外購光學稜鏡營收挹注，大立光9月合併營收躍增至55.72億元，月增22.6%，年增9.2%，為108年11月以來單月新高，優於原本公司預期的9月與8月差不多，累計第3季合併營收為136.29億元，較今年第2季成長66%，較去年同期成長1%，為今年單季新高，累計前9月合併營收為309.59億元，年減6.99%。

大立光將於10月12日舉行法說會，公布第3季財報，並說明第4季展望，大立光先前預告，10月拉貨動能看起來比9月好一點。

美系外資最新報告指出，由於不利的產品結構及新產品初期成本較高，我們預期大立光第3季毛利率將季減年減，但受惠於營收攀高及匯兌收益，我們將大立光第3季每股盈餘預估由35.9元上調至38.9元。

展望第4季，美系外資表示，由於華為Android需求觸底，且iPhone 15 Pro Max需求延續，ASP亦受益於華為與iPhone Pro Max更理性的產業競爭，我們預期大立光第4季合併營收將季增16%，年增10%，考慮良率及稼動率提升，單季毛利率預估為49%，並小幅上調2023年每股盈餘2%，但維持2024年預估不變。