澎湖防衛指揮部兩週前方發生一起士官疑因財務問題在營區訓場的防風林內輕生，昨晚又傳出一名上尉輔導長收假未歸，深夜被發現在營區外不到2公里處的自用車內疑似輕生。雖經送醫搶救，仍宣告不治，全案現由澎警局馬公分局偵辦中。

澎防部表示，已於第一時間指派高階幹部前往協處與通知家屬，後續將全力配合檢警調查、釐清案情，並協助家屬辦理治喪事宜。

上月27日澎防部所屬機步營一名上士，因下午集合時不見人影，派人搜索發現已在營區防風林內輕生。澎防部當時強調，將加強官兵生命教育與心理諮商輔導，建立正確生命認知。

豈料，昨晚所屬的陳姓上尉輔導長，也未依時收假返營，手機也無回應，經單位少校營輔導長致電聯繫其家屬後，家屬表示其早已出門返營。於是立即派遣幹部協尋，於深夜在營外2公里處，發現其車輛，而人則已倒臥在自用轎車內已無生命跡象，一旁還有疑似炭盆，經送醫仍宣告不治。

警方表示，初判是厭世輕生，雖無留遺書，然手機內留有相關訊息，並無他殺嫌疑，但後續仍會調查釐清。

★★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980