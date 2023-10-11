曾在NBA擔任多支球隊教練的布蘭登馬龍（Brendan Malone）被證實已經過世，享壽81歲，他是金塊總教練麥克馬龍（Michael Malone）的爸爸，也是協助策劃「喬丹法則」（Jordan Rules）的成員之一。

布蘭登馬龍是土生土長的紐約人，從大學男籃開始教練生涯，儘管未能帶出成績，不過1986年尼克仍力邀布蘭登馬龍加入教練團，開啟了長達30年的NBA執教之路，之後陸續擔任活塞、溜馬、騎士和魔術的助理教練，並終於實現了成為總教練夢想，1993年擔任剛成軍的暴龍隊史首任教頭。

喬丹法則是「壞小子軍團」過去活塞對付籃球大帝喬丹（Michael Jordan）所制訂的防守招式，布蘭登馬龍也是研發者之一，大意是喬丹只要在低位拿球，弧頂附近的球員就會前來包夾，或是逼使喬丹往球場左側移動。此前的活塞根本拿喬丹沒辦法，而喬丹法則問世後，順利幫助活塞跨過這道高強，1988-1990年兩賽季完成總冠軍連霸，不過最後也使得喬丹逼出了最強的自己。

金塊在X（推特）宣布布蘭登馬龍的死訊，但沒有說明死因，球團寫道，「我們懷著無比悲痛的心情，和大家告知布蘭登馬龍已經過世，他在球團佔有特殊地位，且永遠是金塊的一員。」至於麥克馬龍沒有隨隊出征灰熊的熱身賽，由助理教練阿德曼（David Adelman）暫代兵符。