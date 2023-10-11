受到颱風撲台影響，桃園市復興區奎輝里自9月起多次無預警停電，沒想到國慶連假期間又再次陷入漆黑，有民眾8日因家中停電，不得已只好讓孩子點蠟燭上廁所，卻意外釀火警，一家8口深夜急忙衝出逃命，對此，台電桃園區也出面回應了。

據了解，事發於8日凌晨2時許，奎輝里居民因家中停電又找不到手電筒，無計可施下只能讓孩子點蠟燭如廁，怎料一時不慎引發火警，所幸媽媽及時發現廁所起火，緊急帶著一家8口倉皇逃離，才免於發生憾事。

桃園復興奎輝里居民因家中停電，只能讓孩子點蠟燭上廁所，怎料竟發生火警。（圖／擷取自Facebook／桃園市復興區奎輝里辦公處）

對此，奎輝里里長李香蘭表示，對於反覆停電造成里民不便感到相當無奈，也已向民眾宣導盡量避免使用蠟燭照明，以免引起火災。

針對復興區接連停電，台灣電力公司桃園區營業處回應，受到9至10月颱風影響，以及雷擊與鳥獸、樹竹外物碰觸導致停電，造成用戶不便深感抱歉，由於復興區地處偏遠，搶修較為費時，將加強山區改善工程，以提升供電穩定與品質。