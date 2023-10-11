一名41歲男子在公司健身房運動時，突然心因性猝死，就醫檢查發現，男子心臟血管（冠狀動脈）的3條重要血管均嚴重阻塞，其中一條已完全阻塞。醫師表示，男子不菸不酒、無慢性病，還定期運動，在如此年輕之際卻嚴重血管栓塞，原因在於忽略健檢報告中的過高膽固醇這項紅字。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在其臉書表示，上述男子日前在公司健身房運動時，突發心因性的無呼吸心跳，雖然經急救下撿回一命，但檢查卻發現他心臟血管（冠狀動脈）有非常嚴重阻塞，3條血管中，狀況最好的一條堵塞80%、次好的血管阻塞90%、最重要的一條幹道則100%阻塞。

該名男子清醒後不解，他個人不菸不酒、無高血壓或糖尿病，且還定期運動，仍在年紀輕輕就如此嚴重的血管栓塞。陳冠任表示，原因就在膽固醇，男子去年底的健檢報告顯示其高密度脂蛋白(HDL，即好膽固醇）過低，低密度脂蛋白（LDL，即壞膽固醇）又異常的高，使得血管經年累月退化、狹窄，最後導致3條血路都出狀況，最後發生嚴重心血管阻塞問題。

新光醫院心臟內科醫師洪惠風曾表示，血管壁就像是LDL的垃圾掩埋場，即如同垃圾掩埋場般，心血管有一定的容量限制，LDL如同垃圾、會堆積在血管壁這個垃圾掩埋場中，當垃圾多到掩埋場容納不下時，掩埋場就會出問題。當LDL負擔超過7gm/dL這一數字時，心臟病就會發作。

陳冠任感嘆，許多人因此不在意健檢報告中的血脂數值紅字，因為平常不會讓人感覺不舒服，但這紅字可能於某天就突然讓人離世。以該男子而言，雖然救回一命，但卻得面臨接受血管繞道手術，或是要放數根血管支架，才能化解這不定時炸彈的局面。

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