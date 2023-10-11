殷琦（左）懷孕第2胎穩定後，與老公（右）、兒子到日本旅遊。（伊林娛樂提供）

殷琦（右）和老公張市育（左）帶第一天上學的兒子去幼兒園。（伊林娛樂提供）

伊林名模殷琦結婚5年，近日傳出成功懷上第2胎的好消息！她2歲半的大兒子Kimi，某天摸著媽媽的肚子喊「弟弟」，她驚喜說：「小孩子真的好神奇，都還沒跟他說我肚子裡有寶寶呢。」殷琦開心分享喜悅，她表示，老公平時雖工作忙碌，但非常好學，剛取得逢甲大學商學博士學位，兒子Kimi也順利就讀幼兒園，笑說：「我老公好開心，說是『三喜臨門』。」二胎生肖屬兔，小名「兔寶」，預計明年農曆年前出生。

殷琦2018年結婚，老公為高明精機總經理張市育(原名「仕」已改名為「市」)，上月他赴德國參加機械展，即為公司接到大量訂單，同時順利取得博士學位，張市育開心說，改名及老婆二胎的「好孕兔寶」，讓他近來喜事接二連三的，好運連連。

殷琦夫妻很喜歡小孩，老公張市育當初就曾在婚宴受訪時表示，「婚後希望多生幾個，因為多子多孫多福氣嘛。」殷琦婚後幸福定居台中，專心相夫教子，2021年大兒子Kimi出生，就在第一個小孩滿兩歲後，殷琦與老公即展開第2胎的生育計畫，現預定農曆年前「兔寶」就會來報到。

殷琦懷孕5個多月，懷孕期間身體狀態都還不錯，有時間會與老公、兒子Kimi一起到日本等鄰近國家旅行，她說：「加上我肚子裡的『兔寶』，我們現在都是全家出遊。」懷孕前，她偶爾會陪同老公到歐洲等國家出差，但孕後，她選擇搭短程飛機的鄰近國家旅行，覺得這樣對孕婦比較適宜。提到2歲半的Kimi，她說：「他長得跟我老公一模一樣，簡直是同一個模子，我在家就會看到兩個長得一樣的男生，一大一小，父子兩連個性都像，很有趣，不過Kimi有遺傳到我的大長腿。」