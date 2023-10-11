隨著寶雅（5904）優化會員服務，全面更新POYA APP與線上購物，線下實體寶雅店LOGO亦全面更新，大家熟悉的女神頭將陸續不見，讓線上線下品牌形象一致，寶雅在連假帶動下，9月營收19.35億元、年增近15％，創單月新高，累計前三季營收已超越164億元，較去年同期成長14.70％創史上新高紀錄。

全面更新POYA APP除將會員資訊完整呈現，亦將POYA支付＋寶雅線上買全面串聯，打造出門市、線上串聯購物，提升消費者購買力，期線上高客單價會員消費成為推升營運成長動能。

目前寶雅總會員數已超過800萬人，客群以女性為主，平均客單價約落在500元到600元之間，寶雅觀察，線上買不定期祭出下殺促銷價、滿額贈好禮、下單滿額享抽獎等活動，有效吸引消費者提升購買力，並顯示出客單價較實體門市成長許多，為優化會員服務，全面更新POYA APP，會員直接掃描商品條碼，即可跳頁出現商品資訊及導入線上買網址，支付方式可選擇儲值金支付或是綁定信用卡，希望將POYA支付＋寶雅線上買全面串聯，打造出門市、線上串聯購物無極限，為會員帶來更優質、方便的購物體驗。

除強化會員線上消費，寶雅亦持續推出多元自有品牌商品與引進獨家商品，包括與國內知名絲襪品牌琨蒂絲Queentex合作，推出全新力作POYA Living系列，以及近期獨家引進韓國潮流彩妝Peach C等。

另外除了全新LOGO外，前三季因與寶雅一起開複合店的寶家HOME頓時少了3家店，寶雅強調，未來還是會以複合店型態展店，以提供消費一站購足，目前全台寶雅店數達342家，較8月增加7家，而寶家則有36家店較8月減3家。