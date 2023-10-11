大陸首艘氫燃料電池動力船三峽氫舟1號首航。圖為長江宜昌水域。（中新網）

中國新聞網11日報導，中國大陸首艘氫燃料電池動力船「三峽氫舟1號」11日上午從湖北宜昌三峽遊客中心出發，在宜昌水域完成首航。這是大陸國內氫燃料電池技術在內河船舶應用實現零的突破，對推動「氫化長江」進程、加快內河航運綠色低碳發展具有示範意義。

「三峽氫舟1」號是由三峽集團、長江三峽通航管理局、中國船舶第七一二研究所和中國船級社等共同研發建造的氫燃料電池動力船，最高航速達28公里／小時，續航里程可達200公里，用於三峽庫區及兩壩間交通、巡查、應急等工作。

「三峽氫舟1」號總長49.9米、型寬10.4米、型深3.2米，乘客定額80人，主要採用氫燃料電池動力系統，氫燃料電池額定輸出功率500千瓦。相比傳統燃油動力船舶，預計每年可替代燃油103.16噸，減少二氧化碳排放343.67噸。

中船集團七一二所燃料電池事業部系統研究室主任王振表示，「三峽氫舟1」號的建成運行具有里程碑意義，實現了氫燃料電池技術在船舶應用從0到1的跨越，為氫燃料電池動力船在中國的大規模商業應用提供了實船示範。

近年來，大陸明確提出氫能產業是戰略性新興產業和未來產業重點發展方向。為此，三峽集團大力實施清潔能源和長江生態環保「兩翼齊飛」戰略，推進長江大保護工作。2021年，三峽集團在長江流域啟動氫能業務布局，逐步推進氫燃料電池動力船研製專案的實施。

當天，位於宜昌楊家灣碼頭的「中國三峽綠電綠氫示範站」也正式投運，為「三峽氫舟1」號提供能源補給。該示範站是中國大陸首個內河碼頭型製氫加氫一體站，可實現240公斤／小時的氫氣安全快速充裝。

三峽集團長江電力科研中心副主管研究員關蘇敏說明，該示範站擁有200標方／小時PEM電解水製氫系統、500公斤／日加氫系統等設施，利用三峽電站發出的綠電進行電解水製氫，再將製得的氫氣經過壓縮、儲存、加注等環節，直接供給氫能源船舶，實現自給自足，提高供氫效率。