台灣房價高漲，一名網友分享，他辛苦工作多年，好不容易存到200萬頭期款，咬牙貸款8成買了一間房，近日在找設計公司裝潢家裡卻發現裝潢費超貴，幾乎每家公司都開出百萬價格，而且還不包括電器，讓他超驚訝，也引起網友討論。

一名網友日前在PTT上發文分享，辛苦工作多年，好不容易才存到買房頭期款200萬，貸了8成買了一間小小的房子，找來設計公司評估新家裝潢費用，結果每一家設計公司開價都破百萬，而且這個價格還不包括之後要添購的家電。

原PO崩潰地說，只有他發現裝潢費超貴的嗎？而且裝潢費用還不能貸款，只能夠付現，這樣算下來，買房至少要先準備房價4成的錢才夠用吧？

貼文引起網友討論，不少過來人表示，裝潢費百萬真的正常，「新家裝潢費100萬算是很便宜了」、「裝潢花百萬真的基本」、「我家裝潢花了300萬」、「家裡現在弄一樓，就已經要180到200萬了」、「現在百萬內根本裝潢不到啥東西」。

另有小資族建議，好不容易買了房卻沒有預算請設計師來裝潢，其實也可以學著自己動手。「自己去特力屋或上網買材料」、「嫌貴就自己DIY，國外不也這樣」。