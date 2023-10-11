台中市立委第8選區參選人、市議員謝志忠11日指控，自己在豐原懸掛4面看板，上面寫有「主張下架擋潛艦、阻國防的江啟臣」，竟遭江指使地方人士施壓地主撤下2面，早上按鈴控告江啟臣「妨害競選」。江啟臣團隊表示，江委員從未施壓任何人，呼籲謝志忠停止負面選舉，不要假言論自由之名，行惡意攻訐之事。

市議員謝志忠今舉行記者會指控，6日在豐原區懸掛4面看板，上面寫有「主張下架擋潛艦、阻國防的江啟臣」，希望讓豐原山城鄉親知道，在地立委在立法院到底都做了什麼事；沒想到，7日接獲2位地主稱有壓力，要求撤下，其中一位地主等不及，還在當天自己請人撤下看板。

謝志忠表示，為了不讓鄉親為難，另一面看板連假後今天已請工班撤下，如果看板內容真有任何違法、不可受公評之處，請江啟臣循正當管道，不要私下耍小手段，讓鄉親陷入自我審查言論的恐懼之中。

謝志忠強調，講出事實和錯之有？選舉是兩個候選人的事，請江啟臣針對自己，鄉親是無辜的，請不要再施壓鄉親。隨後，謝志忠依選罷法第98條第1項第1款，前往地檢署對江啟臣提告「妨害競選」，請他好自為之，不要讓自己的競選口號成為諷刺。

江啟臣服務處發言人王昱翔表示，中華民國是自由、民主的社會，絕對尊重每個人言論自由，但惡意的造謠抹黑不是言論自由保障範圍，請謝志忠理性自制，不要為了選舉就忘了基本道德誠信；蔡英文總統不是說過，「誠信是政治人物的基本條件」？

王昱翔表示，江委員從未施壓任何人士撤下看板，目前豐原地區仍有其他地方有相同看板就可證明，請謝志忠不要見笑轉生氣，就對地方鄉親胡亂指控，不要為了選舉，就不停造謠抹黑，自損格調，乾淨選舉很難嗎，還是不抹黑就不會選。

王昱翔呼籲，請謝志忠停止負面選舉，更不要假言論自由之名，行惡意攻訐之事，還給豐原山城一個乾淨、理性、務實、和諧的選舉環境，拿出實際政績爭取選民支持才是正道，難道10幾年議員生涯中，都沒有值得跟鄉親報告的政績嗎？