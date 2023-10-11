60歲李男4年來先後被發現罹患下咽癌與舌癌，持續接受抗癌治療中，今年3月因吞嚥會痛而再被發現頭、頸部都有腫瘤惡化，且已壓迫到氣管，需要氣切，如今已無法言語，原來李男這些年以為有在治療就沒在怕，香菸、檳榔都照吃，現在後悔也來不及了！

李姓病患是1位貨運司機，4年前先被診斷下咽癌，去年再度發現舌癌，持續接受抗癌治療。今年3月李先生感覺吃東西吞不下去且會痛，經追蹤檢查，發現腫瘤突然惡化。

李太太表示，先生覺得有治療就好了，平常叮嚀也沒在聽，菸跟檳榔都還是照抽照吃，怎麼說都沒有用，現在控制不住了，才戒菸、戒檳榔，但後悔也來不及了，如今話也無法說，只能寫下「走闖一輩子栽在這裡」。

新竹台大分院腫瘤醫學部主任李日翔表示，發生口腔癌後，治療期間持續抽菸嚼食檳榔的習慣，都會影響治療成效，而定期口腔黏膜檢查可降低21％晚期口腔癌的發生風險及26％口腔癌的死亡風險。早期檢查、早期治療尤為重要，呼籲凡是有嚼食檳榔與吸菸行為的民眾，需及早戒除菸、檳等有害物質。

他指出，台灣每年有逾8000人罹患口腔癌，平均每天約有23人新診斷為口腔癌，患者中9成為男性，其中逾8成有吸菸、7成有嚼食檳榔，超過5成的患者有吸菸且嚼食檳榔的習慣。

在2022年世界衛生組織發布預防措施之實證效果報告中指出，罹患口腔癌前病變及口腔癌的風險將隨著戒菸檳的時間增加，而逐漸降低。

戒除檳榔後，每年口腔癌風險可降低2.3％至6.7％，戒檳榔10年後，風險則可降低17％至51％，可見最有效的防癌方式就是戒除檳榔。

李日翔也提醒，癌症初期並無明顯症狀，所以容易忽略，等到身體發生警訊時可能為時已晚，只有透過早期發現、早期治療，才可阻斷已經發生變異的細胞發展為癌症，以提升存活。

所以為了守護自己的健康，可以藉由醫師目視及觸診口腔黏膜的3分鐘檢查，診斷是否有疑似癌前病變或癌症病兆，同時有嚼食檳榔的民眾，要善用國民健康署提供的「戒檳服務」，就近到醫療院所或衛生局所洽詢。

新竹臺大分院癌症篩檢中心每年皆會開辦「戒檳衛教」服務，透過專業的戒檳個案管理師衛教指導戒檳技巧，並定期追蹤戒檳成效，讓檳榔輕鬆戒除。

為了便利戒檳民眾，癌症篩檢中心更推出隨時報名，就能隨時上課的課程，方便民眾到院接受戒檳衛教，服務時間為每周一到周五早上9時至12時，下午1時至5時。諮詢電話：03-5326151分機523356，讓戒檳不再是孤軍奮戰的事。

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