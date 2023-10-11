以色列軍方今天指出，1967年占領的戈蘭高地（Golan Heights）遭源自敘利亞的砲彈襲擊後，以軍已發射大砲反擊。

綜合法新社和路透社報導，以色列軍方聲明說：「我軍以大砲和迫擊砲彈向敘利亞攻擊源頭進行反擊。」目前未傳出災損或死傷消息。

以色列與以加薩（Gaza）為基地的哈瑪斯集團（Hamas）爆發戰爭進入第4天，區域緊張局勢升高。

以色列軍方說，已有「數次由敘利亞境內發動的砲火擊中以色列領土」。

軍方發言人告訴法新社，這些似乎是迫擊砲火攻擊。

敘利亞南部的消息人士說，一個巴勒斯坦派系向以色列發射了3枚火箭。

哈瑪斯7日自加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動前所未見攻擊以來，這是以色列與敘利亞首度交火。以色列今天也與黎巴嫩南部武裝分子交火。

由於以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）進行跨境交火，並在加薩與哈瑪斯武裝分子戰鬥，這一事態發展引發外界憂心這波暴力衝突恐導致更廣泛的戰爭。

以色列於1981年吞併具戰略性的戈蘭高地，但一直未獲聯合國承認。