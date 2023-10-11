潛艦國造「海鯤號」下水典禮9月28日舉行，退輔會主委馮世寬今天透露，當天他就坐在黃曙光旁邊，他打氣說：「兄弟，辛苦了」，當時黃看著潛艦流下了眼淚，哽咽地說：「我把這一生剩餘價值都給了國家」。

歷經台船、中科院、海軍及友盟國家全力協助，台灣首艘國造潛艦「海鯤號」9月28日在高雄台船廠區下水，後續將依序進行泊港測試（HAT）及海上測試（SAT）。

國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬上午至立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

民進黨立委趙天麟質詢表示，潛艦國造有所進度，他過去曾經質詢潛艦國造召集人黃曙光對此的感想，黃曙光當場哽咽，表示這是中華民國軍人一生最重要的時刻。

趙天麟進一步詢問馮世寬，馮世寬身為總統蔡英文任內的第一任國防部長，同時協助蔡總統推動潛艦國造，對於海鯤號已下水的感想是什麼。

馮世寬指出，他在9月28日下水暨命名典禮當天坐在黃曙光旁邊，他與黃曙光曾一起歷經雄風三型飛彈誤射等事件，不但有公務交往、私交也很密切，他因此跟黃曙光說，「兄弟，辛苦了」，黃曙光當時戴著眼鏡，看著他點點頭，隨後流下眼淚、哽咽無法言語。

馮世寬指出，黃曙光一定不知道潛艦下水後，後續有這麼多不正確的批評，讓黃曙光受了一肚子委屈。當時黃曙光流淚許久後才有辦法跟他交談，黃曙光說：「我把這一生剩餘的價值都給了國家。」因此，外界應給予黃曙光鼓勵與掌聲，不要批評他。