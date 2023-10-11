國寶集團總裁朱國榮日前棄保潛逃遭通緝。據悉，朱國榮的事業夥伴周哲男、船長和2名船員9月底主動到刑事局自首，坦承協助潛逃至菲國，檢警調積極追查中。

全案起於，朱國榮被控利用國寶人壽公司豐沛資金遂其炒作龍邦股價，以及利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，以諸多人頭帳戶內線交易台壽保股票及認購權證獲利；朱被控炒股及內線交易罪，2案分遭高院判刑8年、16年，案件上訴，由最高法院審理中。

由於法院要求朱國榮每晚7時前應至台北市警察局三張犁派出所報到，但他於9月7日下午3時報到後，隔天未依規定報到，隨後傳拘未著，於9月28日發布通緝。

據了解，朱國榮的事業夥伴、有「超跑達人」稱號的周哲男日前見媒體報導警方專案小組介入調查後，他和協助朱潛逃的1名船長和2名船員等4人，在律師陪同下主動於9月底向刑事局自首，坦承在朱最後一次到派出所報到後，便協助開車接應至基隆八斗子碼頭出海，再乘船於8日抵達台南安平碼頭整補後，隨即航行潛逃至菲律賓港口，航至菲國佬沃後，朱國榮在港口時藉口要上廁所，隨後就不知所蹤。

據悉，朱國榮目前已離開菲國，至於是否前往南太平洋島國萬那杜，警方今天不願證實，僅表示正積極循線追查偵辦中。

調查局長王俊力上午在立法院受訪表示，有關朱國榮潛逃一事，近日收到法院通緝文書，將登錄於外逃通緝犯查詢系統；另透過駐外法務秘書與朱國榮潛逃行經國家請求司法互助合作可能。

台北地檢署也表示，案件正在偵辦中，對於報導細節不便證實，亦不便評論。（編輯：張銘坤）1121011