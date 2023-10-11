阿富汗7日強震造成逾2000人喪命，在救難人員竭盡所能搜尋生還者之際，數以千計無家可歸的倖存者正準備迎接冬天的到來。
法新社報導，阿富汗7日發生規模6.3的致命強震，之後又出現不少強烈餘震，志工拿著鏟子、十字鎬在赫拉特（Herat）奮力救災，同時，其他人則忙著挖掘墳墓埋葬罹難者。
聯合國表示，估計有約1700個家庭的1萬2000多人受到影響，津達揚區（Zinda Jan）11個村莊的房舍更「全數」被震毀。
在納耶布拉菲村（Nayeb Rafi），居民札瑞恩（Zareen）的11名家人命喪倒塌的磚石下。他表示，援助單位提供的帳棚無法抵禦冬季的風暴。
70多歲的他告訴法新社說：「如果政府不把我們帶走或幫助我們，我們就會被困在這裡。」
對2021年8月奪下阿富汗政權，並與國際援助單位關係緊張的塔利班（Taliban）當局來說，提供大規模庇護將會是一大挑戰。
40歲的納依姆（Mohammad Naeem）告訴法新社，他失去母親在內的12名親人。他說：「這裡一間房子都不剩了，我們連可過夜的房間都沒有。」
「我們沒辦法再住在這裡了，如你們所見，我們一家人都在此遇難，怎麼有辦法再住在這裡？」
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