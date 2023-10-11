潛艦國造洩密疑雲延燒，有媒體指稱，國民黨立委馬文君在秘密會議時，將立委辦公室的PHS分機帶入；民進黨立委王定宇還說，有位海軍少將在機密專報上，站起來請馬文君不要講電話。對此，馬文君回斥王說謊，並強調頻繁出入茶水間、在會議中講PHS等事情都是不實指控。

馬文君今出席戰鬥藍再動員記者會，會後受訪時，針對王定宇指控嚴正回應，她質問「他在場嗎、他在場嗎？」，並痛批王定宇說謊。至於王定宇指控，馬文君助理從喜來登餐廳後面的茶餐廳拿了18萬，馬文君則說「我不知道，那要問王定宇」。

針對王定宇獲報立委拒簽保密切結，裁示在保密切結書上註記「※馬文君委員拒簽」一事，馬文君則說，這個是機密文件，可以請王定宇出示，誰可以把這份機密文件露出來？要先證實這份文件是不是假訊息。

媒體明確追問，馬文君是否有拒絕簽名，馬回應，這是機密文件，其實國防部長邱國正之前講得很清楚，立委參加會議的時候開會簽名，就等同要遵守所有的保密義務跟責任；至於南投縣長許淑華建議馬文君提告，馬表示「我已經提告了，如果還有必要的話，有其他人我們也會提告」。

馬文君隨後也在臉書發文，針對媒體不實報導與民進黨團記者會，做出「兩點一問」回應。她說，第一、報導不實，混淆視聽。因為立委簽到、取資料，就必須負保密義務，這兩份她都按照《立委職權行使法》與《立法院議事規則》簽署。

馬文君說，所謂「保密切結」不具法律效力，也不符議事規則，該報導與部分人士穿鑿附會、以訛傳訛，渲染成她都沒簽，這是移花接木，惡意曲解。她要再次強調，一個簡單確鑿的事實是，根據《立委職權行使法》與《立法院議事規則》 ，需要簽的保密文件她都簽署了；至於什麼頻繁出入茶水間，在會議中講PHS等，係屬不實。

「廢紙一張，轉移焦點」馬文君批，如今特定人士反覆「跳針」保密切結，但問題是，她若沒簽這份切結，就不需要負保密義務嗎？當然要負、本來就要負、簽不簽都要負！因此換句話說，這份切結就是「廢紙」一張，簽不簽都不會影響立法委員出席機密會議的權利與義務。「如果非簽不可，當時的會議主席王定宇應該阻止拒簽的馬文君開會，或者將馬文君趕出會議室」。

馬文君說，特定人士反覆糾結跳針一張「廢紙」，斧鑿痕跡之深，用心用力之勤，啟人疑竇，像是拚命要掩飾郭璽錄音檔曝光之後，潛艦國造不堪聞問的內幕，轉移國際醜聞紙包不住火的焦點。

馬文君強調，立法院機密會議的資料，包括簽到，取資表單，所有會中產出之文件，錄音，均屬秘密。所以真正的洩密事件是，某周刊如何取得簽到、取資表單？又是誰將秘密文件提供給某周刊？邏輯很簡單，不是有人洩密，就是報導造假。

馬文君說，她將正式要求立法院議事處與軍方調查說明。她強調，整起事件發展至今，眼見民進黨立委甘願護航軍火詐騙，置國家重大利益於不顧，從抄聲紋到洩密、從不簽保密切結書到外患罪，繪聲繪影，簡直是「天橋底下說書的」，卻沒有人願意追究是誰包庇郭璽？是誰縱容黃曙光？

馬文君最後意有所指的表示，歷史是一面鏡子，誰是忠臣？誰是奸臣？最後都會看得明明白白。