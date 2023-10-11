面對黑函攻擊，立委郭國文會透過短影片來澄清，傳達給支持者。（翻攝自郭國文臉書／張毓翎台南傳真）

社群媒體已成為政治人物重要的經營場域，選舉期間「網路空戰」更是必備技能，拚連任的民進黨立委郭國文分享，相較「純文字」貼文，影音貼文瀏覽量更高，以他個人臉書來說，最夯、觀看人數最多的是美食影片，而選舉在即，各種耳語、黑函等奧步充斥，透過短影片來澄清，傳遞效果也很不錯。

網路世代下，政治人物如何透過線上平台，將個人訴求傳達出去，或者展現出真實的一面，拉近與年輕族群的距離都是學問，曾有議員助理透露，現在每次會勘完都在臉書貼文，雖然觸及率不高，但選舉期間總有人愛「割稻尾」攬功，藉由這方式紀錄，也能讓選民了解誰在地方建設上比較努力。

至於哪些題材的貼文較受鄉民歡迎？郭國文的競選團隊說，美食影片觸及率很不錯，除了團隊人員用心將食物拍得色香味全俱全，重點是每次介紹的店家都是精心挑選過，以在地人才會吃的「隱藏版」小攤販為主，更能吸引想吃道地小吃的民眾觀看，有次介紹西港區的牛肉羹和百年碗糕，那支影片創下20萬以上的觀看人次。

郭的團隊還提到，由於過去委員質詢、會勘與記者會多為嚴肅的表現，隨著短影音盛行，透過短影片更可以凸顯他幽默、詼諧的一面。另外，近期選舉，地方黑函滿天飛，委員透過短影片進行澄清的效果都不錯，支持者對於抹黑的選戰相當氣憤，所以即時的澄清影片，觀看與互動都有很好的成果，觀看人次也有破10萬。