哈瑪斯如何突襲以色列

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）7日以空前的手法突襲以色列，導致當地超過1200人喪生，展現了超出許多專家預期的戰略，規劃和訓練。

「半島電視台」（Al Jazeera）10日的分析指出，哈瑪斯運用海、陸、空「多領域作戰」（Multi-domain Operations）概念，展現了前所未見的精心策畫。它在發射超過5000彈雨，令以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統難以招架之前，先出動無人機打擊以軍哨站為後續攻擊鋪路。

接著哈瑪斯進行空前的實質滲透，從四面八方攻擊以色列平民和軍事目標。而這一切活動的基礎，都在於對平民運用恐懼戰術，其中包括錄製並廣播對以色列邊境社區和音樂會的攻擊，加上俘虜以色列士兵及平民，同時將他們帶回加薩走廊（Gaza Strip）。

哈瑪斯似乎從各方汲取經驗，他們不僅從黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）的軍事基礎設施和叛亂戰略中獲得靈感，也從伊朗取得訓練、資金和武器。他們運用先前和以軍和以軍交手的經驗，研究並善用2002年以色列大規模突襲哲寧（Jenin）難民營的戰術，並結合了如應急爆炸裝置（IEDs）、地道網，心理戰和不對稱作戰等戰術，進行了這次雙方死傷慘重的突襲。

此外，哈瑪斯運用伊朗自製火箭彈的專業技術，不斷增進它們準確性和射程。而先前和以軍交手，尤其是2014年加薩戰爭的經驗，已教會他們城市巷戰，還有利用民間基礎設施當擋箭牌的重要性。

以色列動員大軍，哈瑪斯持續攻擊。

伊朗支援哈瑪斯攻擊以色列

而在這次突襲中，哈瑪斯就結合了相關戰術，由於國際法中的「武裝衝突法」（Law of Armed Conflict）禁止攻擊敵方平民，因此他們把人口稠密區當火箭炮發射場，並將武器和指揮控制中心設在民間建築內。當以色列指控他們攻擊平民時，他們也可以反控對方違反國際法。