新北公有市場屢獲國際大獎，五股公有市場與樹林保安市場獲共4項國外設計獎項，今(11)日由經發局長何怡明、市場處長李長奎還有建築師施忠毅，於市政會議獻獎。

副市長劉和然提到，近年市府致力於新北市場的改造改建計畫，除了提升市場現代化的設備與舒適環境外，更積極將美學設計融入公有市場，期望能夠成為社區鄰里的重要地標與日常補給站。五股與樹林保安市場皆為本市新改建市場重要的里程碑，很高興能受到國外專家的肯定，市府團隊會繼續打造現代化市場，協助市場轉型也保留市場最在地的人情味。

經發局長何怡明表示，五股公有市場今年榮獲德國「iF設計大獎（iF DESIGN AWARD）」；樹林保安市場則獲得「IAA英國倫敦設計獎（London Design Awards）」、「日本國際先鋒設計大獎（Japan International Pioneer Design Award）」、「芬蘭Arch設計大獎（Arch Design Award）」等3個獎項，期盼新型態公有市場的經驗能帶動更多傳統市場的轉型與意願，攜手創造更舒適完善的市場購物環境。

建築師施忠毅表示，規劃美觀又舒適實用的空間是團隊的重要理念，五股與樹林保安市場是兩個相異卻饒富特色的案例，如何融合在地特色與實用性並轉化爲設計美學，是過程中非常重要的挑戰。很榮幸能承接這份重要的任務，經過新北市政府的領導結合設計團隊的努力，讓新北市場能夠躍上國際舞台。

市場處補充，市場改建除現行建物之改善調整、硬體設施提升汰換外，更須配合當地需求並融合現代美學風格，規劃多處休憩空間、哺乳室與公益空間，並增設空調、油煙及水電消防等管線，解決傳統市場常見之氣溫與氣味問題。如改建中的「黃石市場」以多目標複合式大樓為重點，除輔導原有攤商遷回外，亦將結合公共設施及商業活動空間，強化在地公共服務機能。

「八里龍形市場」未來將引進超級市場、零售市場、商業設施及回饋公益空間，並於建築外觀導入觀音山等當地美學元素，創造社區指標性建築；「新莊興化市場」則進一步納入生活百貨與餐飲等多元設施，將生活機能與便利性穩健提升，期望藉由翻轉傳統市場之原有印象，傳承市場的美與人情味。