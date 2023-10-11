被封為「生命鬥士」的歌手蔡義德，因罹患小兒麻痺導致左手、雙腿萎縮，只剩右手可活動，曾被醫生宣告未來四肢將會逐漸萎縮，未料8月出席商演時意外受傷，送醫治療後發現右手粉碎性骨折，兩個月都無法行動，全靠家人照顧，腹部更因注射刺激骨頭成長的針劑而滿是針孔。過去從不喊苦的蔡義德，首度發聲：「很慘！但我仍不服輸！目前積極備戰準備12月2日黃金歲月青春99演唱會！」

生命鬥士蔡義德兩個月前因參加活動與熱情粉絲握手，結果因粉絲不慎跌倒，連帶著將蔡義德被拖倒在地，導致他的右上臂骨頭斷裂，而原本左手與雙腿都已萎縮，讓一直靠右手輔助行動，蔡義德頓時失去右手支撐，只能躺在床上無法動彈，連生活自理都須借助家人幫忙；提到近況，蔡義德表示原本送醫院要開刀，但醫生看到我的手臂骨瘦如柴，考量到怕會傷到神經，因而改以石膏的治療，讓骨頭能自然癒合，但需要較長的時間，剛開始手指完全無法動彈，很擔心就真的只能躺在床上了，這比沒有生命還痛苦，不知道怎麼活下去，最後很感恩上蒼沒有將唯一的右手給收回去！

蔡義德努力做復健。（蔡義德提供）

蔡義德表示，現階段努力做右手腕拉直復健，已恢復六成，但擔心怕會伸不直或可以握拳頭與否，而因為上手臂的骨頭斷裂，平日的洗澡、入廁、開車與彈琴都需靠右手，無法自理生活，這陣子需要移動到醫院做檢查復健，都需要家人用柔滑材質的棉被來幫忙輔助滑動，才能得以下床，兩個月來苦不堪言。

蔡義德靠輪椅代步。（蔡義德提供）

蔡義德更透露每十天就要到醫院進行復健，「目前骨頭有癒合，只是還不能拿重物與支撐身體等等，醫生表示雖然癒合但骨骼還是有痕跡，等到沒有痕跡才算真正的康復，目前只有到百分之六十，每日都要注射刺激骨頭成長針且要連續打4個月，也要配合吃藥B3，打針不能重複部位，因此我的腹部幾乎都是針孔！」

此外，因為右上臂骨折，共推掉約近40場演出，蔡義德直說對粉絲很抱歉，「右手對我而言非常重要，左手無法抬舉，雙腿也萎縮，因此右手是我的最重要的支柱，心情難以形容，從小到大面對人生，我不曾喊過苦，但這次的受傷，讓我只能躺在床上寸步難行，靠家人餵食，我必須坦言只能用慘來形容！但我不會就此服輸！一路走來，我抱著堅定的意志度日，如果真的認輸了，不但對不起自己，更對不起所有幫助過我的人！」

蔡義德為重新返回舞台，努力做復健。（蔡義德提供）

「黃金歲月青春99演唱會」將在12月2日於台中中興大學惠蓀堂登場，除了蔡義德，一代女皇金佩姍、小百合周玥綺、陳隨意、秀蘭瑪雅、吳申梅、郭忠祐與主持群王中平、苗真與胡鴻達都會參加，蔡義德直說心情很焦急，在家靠麥克風支架來練唱，拚命做復健，目前石膏已拆除，靠護套保護，以防他人再誤碰到，期待屆時能順利站上舞台，不讓粉絲失望，繼續為熱愛的歌唱奮鬥！