雲林縣土庫鎮水牛安養中心飼養3頭水牛，以販售自然農法的「回鄉米」籌措營運經費，為避免稻作被麻雀吃掉，中心負責人林家良在稻田周邊放置15台「太陽能念佛機」，11日他表示將念佛機聲音放至最大，經過1天觀察，驅鳥效果還不錯，希望用佛經來渡化麻雀，減少稻作損失。

林家良9年前從外縣市回雲林老家土庫鎮種稻，5年前在友人請託下安養第1頭年邁水牛，因沒有適合場所，只能先綁在自家門前，但多次發生牛隻脫逃情況，因此決定設置水牛安養中心，去年5月啟用，目前飼養3頭水牛，最多可容納12頭。

安養中心營運經費來自林家良種植販售「回鄉米」，大量麻雀吃掉稻作是他最困擾的事，之前曾以鞭炮、彩帶、稻草人、雷射筆驅鳥，但效果有限，日前友人送他15台「太陽能念佛機」，10日安裝在稻田周邊，麻雀聽到念佛聲以為田裡有人，不太敢靠近，效果不錯。

林家良說，目前正值2期稻作生長期，麻雀雖小，食量卻很驚人，一見稻穗成熟，便成群結伴飛到稻田吃稻穗，讓農民如臨大敵，但他不想用網子捕捉殺生，念佛機可播放20幾首佛經，希望這些佛經能渡化麻雀們，請牠們不要來吃掉農民辛苦種植的稻米。

林家良指出，水牛對農業付出一輩子的貢獻，晚年不應遭到被宰殺的命運，因此也藉由安養中心推動生命教育，開放供民眾參觀。中心365天24小時開放，不需要門票，現場並提供牧草讓大家餵食水牛，感受農村之樂，民眾可隨喜樂捐，作為水牛的加菜金。