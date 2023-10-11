印尼總統佐科威10日在網路上傳影片，表達印尼對以巴衝突升級的立場。他呼籲，根據聯合國決議解決巴勒斯坦和以色列間的動亂，並敦促立刻停止「戰爭與暴力行為」。

佐科威（Joko Widodo）說：「衝突根源，也就是以色列占領巴勒斯坦領土，必須根據聯合國決議立刻得到解決。」

佐科威一段昨天發布的影片中表示，以巴衝突升級可能造成重大傷亡。「印尼呼籲立即停止戰爭和暴力行為，以避免更多傷亡和財產損失。」

佐科威說，已經要求外交部長和相關部會立即採取行動，以保護在衝突地區的印尼公民。

印尼外交部表示，印尼已將中東局勢列為優先處理事項，並將持續與多個國家及伊斯蘭合作組織（OIC）溝通，致力於停止暴力和衝突。

印尼政府警告公民不要前往以色列和巴勒斯坦，並呼籲數百名在衝突升級前，就已經旅居當地的公民，立即離開該地區。

印尼外交部昨天發表聲明表示，印尼政府已草擬一份計畫，考慮撤離受困該區的印尼公民的各種方式。聲明指出，印尼駐安曼、貝魯特和開羅的大使館一直在與各方協調，以撤離在加薩走廊的10名印尼公民。

穆斯林人口逾85%的印尼，官方或民間向來支持巴勒斯坦建國，已經有團體將發起聲援巴勒斯坦的遊行，預計今天下午在美國駐印尼大使館前集會。