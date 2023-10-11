台積電（2330）昨（10）日美股ADR勁揚1.82％，股價站上90美元大關，今天台股開盤後，股價應聲大漲，一早最高來到544元大漲12元，市值也重新站回14兆元。

台積電基本面表現穩健，但近來受到外資持續提款衝擊，股價明顯拉回，9月27日曾跌至516元，市值縮水至13.38兆元，今天股價衝上544元，市值推升至14.11兆元。

台積電第三季營收達5,467.33億元，季增13.7％，為今年單季最高，市場推估今年每股稅後純益（EPS）至上30元以上，隨著明年AI訂單大爆發，市場樂觀看待台積電明年營收及獲利成長動能。

台積電上周五已獲得三大法人同步加碼，共買超2,481張，今天進一步呈現價量齊揚走勢，股價重新站上月線533元之外，也蓄勢向半年線546.63元挑戰，至近午盤時，成交量已超過3.1萬張，較上週五的1.62萬張近倍增。