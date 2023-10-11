2024大選藍白是否能合作備受外界關注，國民黨提出了「3個層面、6個方向」的協議主張，民眾黨總統參選人柯文哲則拋出「先討論3場政策辯論，再來就比民調」。而一份最新總統大選民調今（11）日出爐，結果顯示，藍白若以「柯侯配」的組合出戰，所獲得的支持度最高，達49.8%，大勝賴清德、蕭美琴組合。

根據「世界城市發展交流協會」今公布的最新民調顯示，若明年大選是三腳督，民進黨總統參選人賴清德、柯文哲、國民黨參選人侯友宜的支持度，分別為：32.2%、30.4%、22.6%；若是四腳督，賴、柯、侯，以及鴻海創辦人郭台銘的支持度，則為：30.1%、24.5%、17.3%、11.3%。不過，如果藍白整合，不論是何種組合都會贏過綠營，若是「柯侯配」，會以49.8%勝過「賴蕭配」的38.0%；若是「侯柯配」，則以46.4%勝過「賴蕭配」的40.2%。

此民調由世界城市發展交流協會委託趨勢民調，調查對象為戶籍在臺閩地區22縣市，年滿20歲的一般民眾，於112年9月27日至10月2日晚上18:00~22:00間進行，以市話及手機電話號碼，分層比例隨機抽樣法進行調查，共完成1818份有效樣本，市話調查完成917份，手機調查完成901份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.3個百分點。