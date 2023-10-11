基隆市暖暖東勢街東勢街6之28號前的邊坡於11日上午10時許突發生土石崩落，當場造成車輛被土石砸毀，幸好當時車內無人。圖為區公所等相關單位至現場清理之情形。（市議員陳冠羽提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆暖暖東勢街連日大雨土石突崩，休旅車慘遭砸毀剩一半。

基隆在國慶期間雨勢不斷，11日上午10時許，位於暖暖區東勢街的一處山坡，疑似因為多雨導致土石鬆軟，突發生土石崩落。只見大量落石砸到一輛休旅車引擎蓋上方，造成整個車頭都被壓毀。警方獲報後，先圍起警示，市府、區公所等單位將前往處理，並提醒民眾經過時注意。

當地居民指出，於落石崩落時，她剛好在陽台有聽到巨大碰撞聲而嚇一跳，網外看原來是落石砸落車身的聲響，幸好當時沒有人經過，只有砸到一輛休旅車。並表示車子已停很久了，不知誰停的，車上也沒有人，一半車身都毀了，相當嚴重。

後有民眾過來探視，表示該車是其女婿停放的車輛，記者詢問該車是否有保險，民眾表示不確定，但可能會申請國賠，也是非常無奈。

因東北季風吹襲，在國慶連假期間基隆連日有雨，暖暖區東勢街26巷71弄邊坡，昨日凌晨才剛發生土石崩落，多輛停在路邊車輛被砸，結果今日上午東勢街6之28號前又發生土石崩落，對此市議員陳冠羽表示，崩塌範圍比前幾年還嚴重，且更靠近民宅，應盡速改善。

陳冠羽強調，此次國慶連假雨勢並不大，但這次3處土石滑落都是前幾年持續或已經發生過的地點，甚至有些已申請中央水保改善經費補助但仍無法進場施作改善，期盼中央跟地方政府能縮短行政溝通時間，盡快還給居民安全的居住環境。