「南拳媽媽」彈頭活動邀約不斷，深受廠商喜愛。（美秀創意提供）

「南拳媽媽」彈頭代言自家建案。（美秀創意提供）

「南拳媽媽」彈頭即將於年底推出最新音樂作，他日前考上「台北醫學大學大數據科技及管理研究所碩士班」後，代言接連上門，彈頭開心說：「即將發片就獲兩大邀約，分別是房地產「水天靚」，主打緊鄰淡江大橋只要30分鐘就可接軌雙北生活圈，以及全球十大床墊品牌慕思（DeRucci）床墊活動大使！」

經紀公司透露，彈頭吸金能力驚人，所到之處都能聚集人氣，因此商演、代言、各項剪綵活動不斷，堪稱下金蛋的當紅炸子雞。他曾幫天王周杰倫寫過不少膾炙人口的歌曲，初步估計，光是歌曲版稅可日入萬元，年收入高達400萬元，他透過努力自學考上碩士班，屬於努力務實型的藝人，更深受廠商喜愛。

彈頭感性表示，由於父母經營房地產非常保守，常常告誡他，無論蓋房子或賣房子，都是一生的責任，寧可少賺，也要讓客戶擁有一個幸福溫馨的家。有趣的是，家中推的相關建案，只要找彈頭代言，就一定完銷，因此被長輩稱為帶財福星，「這次我代言水天靚建案，是CP值絕佳的未來市鎮，搶先入主絕對擁有優勢！」

至於擔任床墊活動大使，也有名床相伴，是否也已經有了對象？他笑說：「我已空窗多年，感情的事不是現在最重要的事，目前先睡好床墊，希望真命天女趕緊出現，試試床墊的抗震力。」