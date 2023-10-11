國民黨立法委員費鴻泰三兒子費聿德，2年前在WhatsApp群組辱罵呂姓女同學「破麻」，一審遭判處拘役50日，但時隔1年，又遭呂女發現費在自己的IG限時動態，辱罵她「BITE ME HOE美容千金PLEASE WAITFOR IT」，士林地檢署HOE發音近似婊子的英文發音，依公然侮辱起訴費男。

年近30費聿德現已結婚，因好友的呂姓前女友移情別戀，為了替朋友出氣，2021年1月在高中同學成立的群組內辱罵呂姓美容業千金「婊子」、「垃圾」，法院開庭時他堅稱是開玩笑，士林地院判今年5月判處拘役50日。

費與呂女原本同為北部之名學校的同學，兩人糾紛不斷，呂女去年4月8日發現費擷取她PO在IG上的影片，並註記「BITE ME HOE美容千金PLEASE WAITFOR IT」等文字，PO在自己的IG限時動態，供1798名好友觀看，呂女則認為「HOE」發音與「WHORE」相近，影射她是婊子，提告公然侮辱。

費堅稱，並沒有說呂女是婊子，並強調英文的HOE是語助詞，沒有辱罵的意思，並稱不知道呂女為何會這樣。承辦檢察官並不採信，依公然侮辱罪起訴，另外呂女提告恐嚇以及違反著作權，檢察官認為與構成要件不服，並未起訴。