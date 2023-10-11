台南市農會總幹事吳嘉仁（左三）與石川縣農業協同組合中央會理事會長西沢耕一（右三），今共同簽署締結友好交流協定。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市農會與石川縣農業協同組合中央會11日在大內區走馬瀨農場共同簽訂友好交流協定，雙方期待未來在人員技術及農產品上有更多交流合作，為彼此開拓新市場。

台南市政府農業局長李建裕表示，石川縣位於日本中央，氣候四季分明，地形迥異，因而孕育出豐富的物產，擁有「美食寶庫」之稱，其中，石川縣花了10年研發的「石川縣百萬穀米」，米粒大小及口感嚼勁皆更勝越光米；此外，葡萄界愛馬仕「浪漫紅寶石」，大小為巨峰葡萄的2倍，是日本最高等級的葡萄品種，也出產於石川縣。

台南市農會總幹事吳嘉仁與石川縣農業協同組合中央會理事會長西沢耕一，今在走馬瀨農場共同簽署締結友好交流協定，會後也安排台日交流懇親會，除了介紹石川縣的文化及特色農產，也會展示台南各地農特產品，其中日本準備了石川縣百萬穀米捏製的飯糰，讓大家品嚐百萬穀米的好滋味，並表演象徵友好的石川縣特色舞蹈「烏山頭舞蹈」。

市府農業局說，台南市跟石川縣已有超過百年的緣分，出身於石川縣的八田與一技師為嘉南大圳及烏山頭水庫的建造設計者，奠定台南農業發展的基石，因而開啟台南與石川縣交流並建立深厚友誼，過去在文化、觀光、物產上都往來密切，藉由今日簽署的交流協議，希望雙方在農業技術及貨品上有更多交流。