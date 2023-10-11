中颱小犬侵襲台東，離島蘭嶼風速破表，當地開元港有9成漁船沉沒，全島陷入停電、通訊中斷窘境，內政部有意推動全島或是部分電纜地下化課題。針對後續災後重建，行政院長陳建仁指示相關部會就電纜地下化採專案評估後盡速推動，並加速開元港整建計畫，災後救助措施亦應從寬認定，確保蘭嶼居民的權益。

行政院發言人林子倫，陳建仁非常重視蘭嶼的災後復原情形，第一時間指示內政部林右昌部長前往蘭嶼協助救災，在中央各部會和台東縣政府配合之下，目前災後復原工作進展順利。

針對林右昌日前提到，每次颱風來襲即造成大規模停電，將在向行政院報告後，請台電積極評估蘭嶼全島電纜是否全面或部分地下化課題。

林子倫說，陳建仁請相關部會就電纜地下化採專案評估後盡速推動，並加速開元港整建計畫，災後救助措施亦應從寬認定，確保蘭嶼居民的權益。

林子倫表示，每逢颱風來襲蘭嶼皆首當其衝，此次小犬颱風測得17級強陣風，造成停電、網路中斷，全島受創嚴重，陳建仁認為必須盡速強化蘭嶼防災韌性，這也是保存達悟族文化的重要工作，行政院將全力協助蘭嶼居民災後家園重建及韌性強化的工作，盡力將天然災害對蘭嶼民眾所造成之影響降到最低。