丁噹（中）日前參加弟弟婚禮，感受幸福氣氛。（相信音樂提供）

丁噹日前參加弟弟婚禮，感受幸福氣氛。（相信音樂提供）

丁噹參加弟弟婚禮，自己也被催婚。（相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹的弟弟日前結婚，她不僅參加婚禮，更擔任「婚禮歌手」，為弟弟獻唱〈平凡相依〉、〈手掌心〉送上誠摯祝福，她說：「祝福全場的女生都被心愛的男生捧在手掌心、平凡相依一輩子。」

弟弟剛結婚，媽媽就開始向丁噹催婚，除了送上紅色對杯，還播放《非誠勿擾》、《新相親大會》節目，問丁噹：「妳要不要去？」媽媽還會結合弟弟和弟妹，一起在她面前大聊戀愛經，雖然感受到家人的愛，但也讓她哭笑不得。

丁噹即將在11月4日於台北流行音樂中心舉辦大型演唱會《夜遊 A Night Tour》，她正如火如荼籌備演唱會節目，日前排除萬難返鄉參加弟弟婚宴，她也希望將這份甜蜜延續到演唱會上，準備多首經典情歌，屆時讓北流現場洋溢幸福，歡樂滿滿。

丁噹也正調整自我，吃好、喝好、睡好、保持足夠的體能，她說：「最近每天10點睡覺，早上6點起床，起床就去運動走路，讓身體進入特別狀態，接著就是發聲、練唱。」完全走養生路線，為演唱會完美備戰。丁噹Della 《夜遊 A Night Tour》巡迴演唱會，2023.11.4 （六）19：00台北流行音樂中心，僅剩零星門票。