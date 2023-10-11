【全程字幕】韓國瑜金句暗指輔選戰鬥藍「吃力不討好」？ 趙少康回應了 @ChinaTimes

高雄市前市長韓國瑜今出席中廣董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌共同發起的「戰鬥藍再動員」記者會，致詞時笑虧兩人是「揹著石頭唱歌、吃力不討好」，出錢出力，還要擔心背後其他人的非議，引發聯想在影射黨主席朱立倫不滿「另立黨中央」。趙少康受訪時則連忙澄清，媒體揣測他要推薦郝龍斌當不分區，或是跟朱立倫兩個太陽，「我哪是太陽，我連星星都不是」，他只是要分進合擊。不過趙接著也笑稱「韓國瑜也是太陽。」

韓國瑜今致詞時表示，趙少康、郝龍斌召集戰鬥藍，叫「揹著石頭唱歌，吃力不討好」的確辛苦，他們出錢出力，還要擔心背後其他人不同想法要非議，但還是義無反顧，攜手打造一支立法院正義戰鬥力，大聲疾呼代表民眾喊出民眾之苦的立委。

韓國瑜的一番致詞，讓媒體解讀是否趙少康受到國民黨責難？韓離場時被媒體問及是不是在影射朱立倫，韓國瑜強調沒有，並笑著離開會場。

趙受訪時也表示，媒體的各種揣測，說他要推薦郝龍斌當不分區，但根本沒這個意思，也沒想到；或是傳出說他跟朱立倫是兩個太陽，「朱立倫是太陽，我哪是太陽，我連星星都不是」，他都配合黨中央。隨後趙被問到那韓國瑜是太陽嗎？照則笑著說「韓國瑜也是太陽。」

趙少康說，他只是要分進合擊，都是黨中央辦活動也不好，基層也要有不同的自發力量，去年他輔選這麼多戰鬥藍議員，選後什麼也沒要，看到他們在議會有好表現就很好，他主要看大局而非個人，現在各種揣測自己講，他也懶得回應，相信韓國瑜也知道，承受很多這樣的壓力。