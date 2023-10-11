寶雅國際積極展店，並持續加速數位布局，藉由產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗及市占率，今年前9月合併營收164.4億元，年增14.7%。
截至9月底為止，全國共有342間寶雅、36間寶家。
為優化會員服務，寶雅全面更新POYA APP，除將會員資訊完整呈現，亦將POYA支付+寶雅線上買全面串聯，打造出門市、線上串聯購物，提升消費者購買力，希望線上高客單價會員消費成為推升公司營運成長動能。
寶雅國際(5904)9月合併營收達19.35億元，月增0.07%、年增14.6%，累計第3季合併營收為58.7億元，季增11.15%，寶雅今年引進來自韓國新潮彩妝Peach C實體獨家商品，搶攻美妝市場，寶雅亦持續展店，並藉由新美妝/店中店店型，布局美妝/居家品類，可望為公司營運挹注動能。
寶雅國際積極展店，並持續加速數位布局，藉由產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗及市占率，今年前9月合併營收164.4億元，年增14.7%。
截至9月底為止，全國共有342間寶雅、36間寶家。
為優化會員服務，寶雅全面更新POYA APP，除將會員資訊完整呈現，亦將POYA支付+寶雅線上買全面串聯，打造出門市、線上串聯購物，提升消費者購買力，希望線上高客單價會員消費成為推升公司營運成長動能。
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