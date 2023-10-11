寶雅國際積極展店，並持續加速數位布局，藉由產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗及市占率，今年前9月合併營收164.4億元，年增14.7%。

截至9月底為止，全國共有342間寶雅、36間寶家。

為優化會員服務，寶雅全面更新POYA APP，除將會員資訊完整呈現，亦將POYA支付+寶雅線上買全面串聯，打造出門市、線上串聯購物，提升消費者購買力，希望線上高客單價會員消費成為推升公司營運成長動能。