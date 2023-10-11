基隆一名男子抱怨，孩子日前到知名煎包老店消費，買了2顆煎包外帶，因為不想直接淋醬，向老闆另外要一包醬汁，結果被多收5元。貼文曝光後引起許多討論，大多網友都認為合理，「如果要收費，我會選擇淋醬在上面。」對此店家透露，曾遇過客人少量購買卻大量拿醬料，經成本考量才決定要收費。

一名網友在臉書「基隆人」發文表示，孩子日前到基隆一家煎包老店消費，買了2顆煎包外帶，向老闆另外拿一包醬汁，結果老闆表示「醬汁一包要5元，淋在煎包上面才不用錢。」

原PO聽了孩子的描述覺得傻眼，大酸「長知識了，我是外星人，不知道民間疾苦嗎？」不過大多網友都認為合理，「萬物齊漲的情況下，店家也有自己的生存方式，覺得無法接受以後別去就是了」、「店內喝到飽不用錢，外帶一杯20元，概念一樣，很正常」、「避免有人無止盡的拿醬汁吧」、「原物料真的漲很大，只有做生意的才能體會。」

當事店家也留言回應，表示接受消費者的不愉快，「物價成本真的很高，所以必須收費，我們有貼要收費的訊息，可能太小字，改天把字寫大一點，多一包醬收5元，這樣大家心裡會比較舒服。」

據《TVBS新聞網》報導，老闆私下透露，之前曾有客人拿小包醬料像掃貨一般，還有人小量購買卻大量拿醬料，現在原物料漲價，必須斤斤計較。