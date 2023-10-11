高雄校園陸續開始施打流感疫苗，台北、新北、台中與台南市都表明校園接種廠牌不列入高端疫苗，而高市府則不跟進。高市議員白喬茵質詢時卻爆出高雄有學校公告學生不能拒絕高端疫苗，對此，高雄市長陳其邁答詢回應，以前到現在都一樣，當然可以選擇不打。

白喬茵表示，高市府沒跟進其他縣市主動公布疫苗廠商，對外聲稱不想接種可以不打，但他最近卻看到有學校公布健康中心報告事項，提及「在校接種的公費流感疫苗，皆由衛生局轉衛生所配發接種，在打當日才會知道廠牌，不能挑選廠牌型號。為了避免接種當日打錯針，所以無法在當日因為廠牌不是想要打的品牌而抽單。」

白喬茵批評，這個意思就是你沒有辦法因為廠牌不是你想要的，所以拒絕施打，這到底出什麼問題？衛生局說的是一套，基層做的又是另一套，相關單位常常這樣上下脫鉤，學生到底可否自行選擇流感疫苗品牌？

對此，陳其邁回應，高雄從以前到現在都一樣，疫苗是一批一批發下來，學校要施打疫苗，當天或前幾天就會公布相關資訊。若不是自己想要的廠牌，學生當然可以選擇不打。衛生局長黃志中也補充表示，現場都會公布疫苗種類，學生因任何原因不想打疫苗都可以不打。