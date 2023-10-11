農糧署統計，受創縣市以雲林縣損失2億3,947萬元（占65％）、彰化縣損失8,940萬元（占24％）、台中市損失1,042萬元（占3％）、嘉義縣損失740萬元（占2％）及台南市損失645萬元（占2％）較為嚴重。
農糧署統計，農產作物估計損失金額3億6,534萬元，農作物被害面積10,528公頃，損害程度23％，換算無收穫面積2,461公頃，受損作物主要為落花生，被害面積4,546公頃，損害程度24％，換算無收穫面積1,097公頃，損失金額1億7,764萬元，其次為硬質玉米、甘藷、牧草及食用玉米等。
畜牧司統計，畜產估計損失金額29萬元，受損畜禽主要為雞及豬。
農業部統計，民間設施損失：估計損失金額401萬元。其中，農業設施，估計損失金額399萬元，主因塑膠布溫網室、水平棚架網室受損。畜禽設施，估計損失金額2萬元，主因畜禽舍半倒。
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