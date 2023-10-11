頭份郵局新建大樓有寬敞的營業大廳及較多櫃檯。（謝明俊攝）

頭份郵局新建大樓有寬敞的ATM室。（謝明俊攝）

頭份郵局新建大樓，11日上午正式揭牌啟用，中華郵政公司董事長吳宏謀（左）及苗栗縣長鍾東錦共同主持開幕。（謝明俊攝）

頭份郵局新建大樓，11日上午正式揭牌啟用，中華郵政公司董事長吳宏謀（左4）及苗栗縣長鍾東錦（左5）共同主持開幕。（謝明俊攝）

成立於1898的頭份郵局，原有營業廳舍老舊狹窄櫃檯過少，不敷頭份市快速成長人口所需，中華郵政公司斥資1億零5百萬餘元拆除舊建築重建成地下1層、地上6層的新大樓，新大樓1樓營業大廳相當寬敞，可供更多市民等候洽辦，中華郵政公司董事長吳宏謀與苗栗縣長鍾東錦等共同主持剪綵揭牌，新大樓並附設有健身房，可提供市民更多元的服務。

頭份市設立於清光緒24年，也就是日據時期的1898年，因此，頭份郵局當初名為頭份郵便所，開始營業至今已長達125年，後來因頭份市人口逐漸增加，改制成頭份郵局，根據苗栗郵局長蔡月珠表示，目前頭份郵局以及頭份市內4個郵局總開戶人口，已超過11萬個帳戶，現今頭份市人口為10萬5千多人，以此來推算，平均每個頭份市民就有1個郵局帳戶，可知郵局與頭份市民的關係有多密切。

頭份郵局原有營業場所因太過老舊，櫃檯數目不敷現有客戶使用，尤其是重要節目進出帳頻繁時，往往櫃檯前都是大排長龍，因此，中華郵政公司斥資1億零5百多萬元，將老建築拆除重建，改建成地下1樓、地上6樓新大樓，除了1樓仍為營業大廳及ATM室、郵箱等，2至6樓則規畫成員工宿舍、健身房等用途，能夠提供市民更多元的服務。

苗栗縣長鍾東錦應邀到場與中華郵政公司董事長吳宏謀、苗栗縣副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠等人共同剪綵揭牌，鍾東錦致詞時不忘了身兼苗栗打詐隊的領隊，特別感謝郵政人員提供市民金融及郵務方面服務外，並希望郵局櫃檯人員主動關心進出帳異常的市民，多拖一些時間通知警察前來關心，共同來為打擊詐騙來盡些心力。