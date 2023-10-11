日本信賴台灣之友會於日前至民進黨中央黨部拜會賴清德，賴清德表示，世界的局勢一直在改變，未來會如何變化沒有人知道，所以一定要做最好的準備，無論未來如何變化、在野黨如何組合，都要用最堅定的意志、必勝的信心來面對、贏得勝選。他強調，最後決勝的關鍵力量，就是海外鄉親的力量，希望大家能夠返鄉投票。

此外，賴清德認為，未來印太地區的穩定，甚至是世界的和平，日本和台灣團結的力量，扮演非常重要的關鍵角色。愈是充滿變數的選舉，僑界，特別是日本的僑民所扮演的角色就十分重要。

日本信賴台灣之友會9日赴民進黨中央舉行必勝達摩點睛儀式，祈願賴清德能在明年大選中達成總統當選、國會過半的目標。首場海外信賴之友會「日本信賴台灣之友會」在4月10日率先成立，「日本關東信賴台灣之友會」與「全日本賴清德後援會」也在關東、大阪等地陸續成軍，賴清德競選總幹事潘孟安更親自出席「全日本賴清德後援會」授旗給當地幹部，為僑胞準備的必勝達摩點睛許願，凝聚日本台僑的支持與團結力量。

賴清德致詞時表示，這場選舉不僅僅攸關台灣的前途、後代子孫的幸福、民主憲政體制是否能夠延續，更加關係到整個印太地區的和平與穩定。安倍晉三前首相所說的「台灣有事，就是日本有事」代表著台灣與日本之間緊密的關係。

賴清德的海外布局綿密深厚，信賴之友會目前已成立共116個海外分會，跨足5大洲、43個國家與106個城市，寫下民進黨海外組織史上最大規模紀錄。民進黨此次也插旗韓國、日本、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國、澳洲、紐西蘭等地，成功完成印太後援會拼圖。

台僑組織「Hello Taiwan」執行長江明信旅美多年，由於台灣、中國大陸與美國的關係相較往年更為複雜，僑界普遍期望賴清德能延續蔡英文政策，穩定台海情勢，「如果兩岸有什麼衝突的話，當然希望說不管是美國還是日本，還是這些東南亞國家、韓國，是不是都可以來支援台灣。」