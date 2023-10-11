112國慶焰火系列活動接連兩天10/9、10/10在中央公園登場。昨（10）晚重頭戲，長達36分鐘的國慶焰火秀，搭配全國首爵士風格配樂，壯觀現場令人驚艷不斷。總統蔡英文、立法院長兼慶籌會主任委員游錫堃、臺中市長盧秀燕同臺慶祝中華民國生日快樂！依臺中市政府觀旅局統計，包括中央公園與15處推薦觀賞點，兩日累計超過51萬人次朝聖！

「112國慶焰火在臺中」:總統蔡英文、立法院院長兼慶籌會主任委員游錫坤、市長盧秀燕到場共襄盛舉。（圖/臺中市政府提供）

盧市長表示，臺中市政府非常榮幸承辦112年國慶焰火。今年國慶焰火更突破以往，大膽嘗試以爵士樂搭配國慶焰火。此外，除了焰火，盧市長揭曉最大亮點，就是臺中283萬市民朋友「最燦爛的笑容」，及臺中市最進步的城市表現。今年臺中市在各項城市評比中，都拿下施政滿意度第一的好成績，也首次榮獲五星級城市的榮譽；感謝市民家人一同努力，讓臺灣因為臺中更好！

臺中市政府觀旅局說明，國慶焰火特別邀請金曲歌后江惠儀、安心亞、滅火器樂團、Matzka、高爾宣等知名藝人精彩演唱，為國慶四天連假劃下完美句點。依觀旅局統計，10/9「魅力之夜」暖場秀共吸引14萬1,000人次參與，10/10國慶日「璀璨之夜」多達37萬7,000人次共襄盛舉，分別在中央公園與15處推薦觀賞點一同歡慶中華民國生日！

2023臺中國際動畫影展10/13~10/21大魯閣新時代威秀影城登場。（圖/臺中市政府提供）

璀璨的「112國慶焰火在臺中」昨晚(10)圓滿落幕，10月份的臺中精彩活動還在繼續！今年「2023臺中爵士音樂節」也將在本週五10/13於市民廣場，連續十天陪伴廣大喜愛爵士的樂迷朋友，一路浪漫至10/22！除此之外，「2023臺中國際動畫影展」也將在10/13至10/21大魯閣新時代威秀影城展出世界各地動畫作品！而每年全臺民眾引頸期待「臺中購物節」則在10月底登場！

歡迎各地朋友在秋高氣爽的10月，到臺中安排充滿浪漫與文藝氣息的秋遊！