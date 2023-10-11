1輛鉅錫金屬公司的大貨車，11日上午11時30分許行經新竹縣新豐鄉新和路17號，疑失控翻覆，波及路邊電桿倒塌，新竹縣消防局派遣新豐及山崎分隊共4車7人前往搶救，已通知台電人員到場確認掉落電桿無電力。
消防人員在中午12時23分將受困受傷的24歲司機救出，傷者意識清楚，右手有變形，由新豐救護車送往湖口仁慈醫院救治，副駕駛表示未受傷，不需送醫，車禍肇事原因由員警調查處理。
1輛鉅錫金屬公司的大貨車，11日上午11時30分許行經新竹縣新豐鄉新和路17號，疑失控翻覆，波及路邊電桿倒塌，新竹縣消防局派遣新豐及山崎分隊共4車7人前往搶救，已通知台電人員到場確認掉落電桿無電力。
消防人員在中午12時23分將受困受傷的24歲司機救出，傷者意識清楚，右手有變形，由新豐救護車送往湖口仁慈醫院救治，副駕駛表示未受傷，不需送醫，車禍肇事原因由員警調查處理。
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