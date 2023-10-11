討論區平時為開放空間，需要時亦可變身為獨立討論區。（王惠慧攝）

新竹市建功高中向中央申請補助，改造學校閱覽室，歷經4個月將閱覽室改造為典雅舒適且多功能的自主學習中心，並取名為「活水書田」，校長林國松說，新的空間充滿創意和學習機會，相信將使學生們的學習和自主探索，變得更加愉悅且充滿活力。

市立建功高中欲改建校內閱覽室，在市府教育處的輔導下，申請中央補助，以貼近學生需求為目標，歷時4個月，將閱覽室改造為典雅舒適且多功能的自主學習中心，並取名為「活水書田」。

市府教育處指出，「活水書田」是取自朱熹的《觀書有感》，透過設計團隊，將原本的空曠大空間巧妙的分割成多個區域，將原本的大閱覽室，改造成為多功能、舒適且令人愉悅的學習和休憩場所。

明亮的可活動式小組討論區平時為開放式空間，需要討論時，可將玻璃隔板拉上，形成獨立討論區，且用來隔間的玻璃板，還可兼做白板使用，供學生進行討論、筆記、構思創意，適合小組探討和學習交流。

此外，特意打造的面向窗戶閱讀區則配有氣氛燈，提供寧靜、溫馨且愉悅的環境，讓學生可以專注閱讀和研究，而高腳桌椅也為不同學生的需求提供了彈性，在色彩、照明與氛圍的營造，「活水書田」的色系由黃、藍、白、灰和黑組成，營造出生機和活力。

建功高中校長林國松說，「活水書田」是一個充滿創意和學習機會的地方，期待見證這個空間的新生命，相信它將使學習和自主探索變得更加愉悦且充滿活力。

市府教育處長陳木金則表示，108課綱非常強調學生的自主學習，「活水書田」顯然是一個成功的空間改造案例，相信它將成為學生們自主學習的理想場所。