貼文者警告大家16日不要去學校。（本報資料照片）

台北市和平高中的IG匿名社群平台「和平黑特」，10日晚間6時收到「大屠殺預告」，警方已透過IP追查發文者，但有學生在網路流傳，學校日前曾發生1起偷拍事件，有人認為校方處置不當大事化小，所以才會在網路嗆聲、恐嚇。

和平高中的IG匿名平台有人發文，內容預告「10／16的中午12：05學校將會有一場大屠殺」，還嗆說想活命的學生，當天千萬不要到校，該貼文後來被下架，北市警方、刑事局已組成專案小組，追查匿名投稿的發文者身分，11日上午有員警在校門口駐點、巡邏維安，校方也宣布基於安全考量，本周晚自習暫停。

該文表示：「警告和平高中的同學們：10／16的中午12：05 學校將會有一場大屠殺，在靠近校門的穿堂那裡。或許有人會問我為何要這麼做，原因很簡單，我看不慣你們的愚蠢和自以為是，你們不但沒有任何一點媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義強壓在別人身上，甚至認為自己可以不負責任的在這個平台上散布大量攻擊別人的不實資訊。我知道有些人是無辜的，所以我想警告那些想活命的人，10／16千萬不要去學校。」

目前傳出有學生表示，恐嚇文風波，是因為校內日前發生1起廁所偷拍案，有人認為校方處置不當，所以才會貼文恐嚇，警方則表示，犯嫌是透過APP發文，該公司位於德國，已向對方發出相關資料要求調閱使用者，全案持續偵辦中。