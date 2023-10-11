近期兒科門診、急診、住院人數爆滿，目前正在流行的病毒包括有流感、呼吸道融合病毒（RSV）、腸病毒、腺病毒等4種，因免疫負債而流行，頭份為恭醫院小兒科醫師徐宇辰提醒，兒童除了發燒，還要注意2大重點，一是活力、二是食慾，退燒後，兒童的活力若是沒有恢復，需到醫院做進一步的詳細檢查。

徐宇振表示，小朋友發燒時，可能因為高溫而出現不舒服、懶懶的、累累的狀態，沒有活動力，食慾則是跟平常的食量比，盡量不要低於一半，避免脫水的情形，有些食慾差的原因是喉嚨發炎導致吃東西疼痛，這時可多補充液體食物，避免吃太硬太辣，也要觀察八小時內有無小便，以及哭的時候有沒有眼淚，這都是觀察兒童是否有其他併發症。

徐宇振指出，流感與一般感冒不同之處，在於流感來得又急又快，主要症狀為高燒、全身酸痛、疲倦、久咳。感冒則是以呼吸道為主，不一定會發燒。呼吸道融合病毒（RSV）主要感染五歲以下孩童，其特色是痰多咳久，又五歲以下氣管細易被痰堵住，因此要特別注意，嚴重時可能會喘、呼吸咻咻聲、胸部起伏大、活動力下降，如果有上述情形須及時帶至醫院治療。

徐宇振說明，腸病毒透過腸胃道、呼吸道或病人的皮膚膿瘍液體感染，酒精乾洗手無法消滅腸病毒，所以一定要使用肥皂或洗手乳採濕洗手方式，才能消滅腸病毒。感染腸病毒也可能出現手足口病、皰疹性咽峽炎，可觀察孩童的口腔、手掌、腳掌是否有水泡、潰瘍，也可能合併發燒，所以若是發現小朋友出現嗜睡、手腳無力、心跳加快或呼吸急促、持續嘔吐或肌躍型抽搐等重症前兆，請不要遲疑立即送醫。

徐宇振解釋，腺病毒的種類超過40多種，症狀包括高燒不止、喉嚨痛、眼睛紅、扁桃腺紅腫、化膿的情形，也可能有嘔吐、腹痛等現象，甚至出現連續發燒達一週以上，通常會因為喉嚨痛而食慾變差，因此要多補充水分。

徐宇辰強調，秋冬本屬呼吸道疾病感染高峰，目前10月正處於流感流行期，公費流感疫苗已於10月2日開打，建議符合公費資格的民眾可儘早接種，可有效降低感染機率。腸病毒腸病毒至今仍處流行期、腺病毒以及RSV則是全年均有流行的機會。這四大病毒雖然看起來很可怕，但掌握好基本原則，勤洗手、戴好口罩，即可降低感染機率，保護自己也保護家人。