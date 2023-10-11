德國建築師Sarah近日來台環島旅行，途中她在台中高美濕地迷路，賣冰淇淋的老闆伸出援手，主動開車載她到市區，她上車看到車上還有另一名也迷路的日本人相當震驚，抵達市區後老闆請他們到夜市吃美食，令她既難忘又感動地說，「過去就曾多次聽說台灣人很友善，親身體驗過後真的很難忘。」

Sarah昨（10）日於YouTube頻道《不要鬧工作室》指出，同事來台後便愛上台灣的美食、風景及歷史，大力推薦她來台灣，讓她決定花10天時間，獨自來台灣環島旅行。

Sarah特別喜歡九份如電影般的景色，還首次體驗泡溫泉，最讓她感到震撼的是，台灣的巷子狹小，有不少的機車騎士穿梭，巷弄中也有許多餐廳及植栽，在德國看不到這種景象，她直呼「台灣充滿生命力。」此外，她還參觀故宮、台北表演藝術中心、台中歌劇院等，激發她對建築設計的靈感。

Sarah表示，旅途中在台中高美濕地迷路，碰到一名賣冰淇淋的台灣老闆表示，願意載她回市區，她上老闆的車才發現，車上還載了一名迷路的日本男子，老闆帶他們回市區後，還請他們到夜市吃美食，令她感動地說，「過去就曾多次聽說台灣人很友善，親身體驗過後真的很難忘。」