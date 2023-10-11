玉山論壇今天登場，各國政要關注台海局勢，前澳洲總理莫里森表示，維持印太現狀，是他執政時澳洲政策的核心。前美國駐聯合國大使克拉芙特重申美國對於防衛台灣的堅定承諾。日本日華懇會長古屋圭司則呼籲美國和日本，對於中共對台文攻武嚇的突發事件應有立即反應。

由台灣亞洲交流基金會（TAEF）和外交部共同主辦的「2023年玉山論壇」今天登場，基金會董事長蕭新煌表示，今年的主題是「打造亞洲新藍圖」，對於我們與新南向政策國家建立夥伴關係具有重大意義。

應邀出席的諾魯總統昆洛斯高度肯定台灣在打造亞洲發展新藍圖方面深具潛力，特別是台灣先進的高科技，可以驅動亞洲創新並為區域的經濟成長創造新的機會，而台灣的戰略位置，也促使它具有做為亞洲貿易與投資樞紐、強化區域貿易網絡，並分享其繁榮與發展的潛力。

澳洲前總理莫里森則是拿台灣與大陸作對比，他盛讚台灣在民主、自由，政治和經濟的成就，「這些成就足以被視為一座燈塔」，也是海峽另外一端無法理解的。

他強調台灣對世界的重要性和貢獻，呼籲區域各國有必要建構一個具有韌性的嚇阻力量，來保護台灣維持現狀，尤其在外來威脅持續存且不斷挑戰區域情勢的情況下，這種作法至關重要。

莫里森認為，這不僅是為預防發生衝突，確保台灣主權及其人民自治的權利，更是為了印太地區的和平穩定與繁榮，也就是所謂的「自由與開放的印太區域」，這樣的維持現狀，也是他執政時澳洲政策的核心。

2021年初曾打算訪台，遭中共強烈反彈並嗆聲的前美國駐聯合國大使克拉芙特，在卸任後終於訪台，並出席本屆玉山論壇。

克拉芙特致詞時表示，她在擔任美國駐聯合國大使期間，每天都要處理極權腐敗的問題，在聯合國對台灣存有歧視的大環境下，她仍希望能夠尊重民主和支持台灣。她要大家相信美國對於防衛台灣的堅定承諾，也很驕傲自己任內時就支持這項承諾，並強調，現在的拜登政府仍然繼續這項強健的承諾。

日本日華懇會長古屋圭司則以烏克蘭戰爭為例，要各界不要輕忽中國大陸對台灣的文攻武嚇，美國和日本也要能立即對突發事件有所反應，不能讓這樣的文攻武嚇持續增加，台灣的民主如果受到破壞，將是民主陣營的重挫，也希望未能找到穩定台海的方法。