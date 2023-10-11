立委陳椒華今踢爆，中部某健身房向70歲銀髮族推銷半年34萬多元的教練課程，不僅未給簽約課程紙本、刷卡及授權資料，甚至還趁婦人出國時代簽名刷付。陳椒華批評，業者的行銷行為已涉嫌詐騙違法，呼籲更多消費者勿上當受騙。

陳椒華指出，教育部2021年曾發布「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」，規定在簽約前消費者應有三日以上之契約審閱期，但該案陳情人不僅沒有獲取上課合約，更沒有審閱期，該課程每堂就要2588元，每個月教練費高達5萬多元，懷疑業者誘導一次購買多堂教練課程，簽約高額的教練費用，呼籲公平會展開調查。

陳椒華說，該商品合約未給消費者存留，甚至消保官調查時，業者還宣稱分公司內無保留原合約，要跟總公司調閱，但後續只提供2份合約，對最具爭議的教練合約仍提供不出來，34萬元課程僅給5萬元的發票，業者後續還未依規定15個工作日返還費用，不符定型化契約的規定，根本是詐騙。

受害人吳女士說，她原本是要支持年輕人行銷健身課程，未料在資訊不清楚下，買了20萬的教練課程，沒拿到刷卡資料及上課合約，還被欺騙給現金較便宜，繳了6萬元現金，追問發票，卻只拿到5萬元發票，甚至還被偽造信用卡簽名，被盜刷了5萬元及3萬元。

陳椒華表示，她接獲陳情人陳情後，除行文通知行政院消保會，也請其通知彰化消保官協助，但彰化縣消保官的調查資料中，沒有事證，健身房至今也未完整提供原始簽約的教練合約、信用卡簽帳單或發票收據，但調查官卻存在袒護健身房說詞，令人不解。

陳椒華強調，依據「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應就預收費用百分之五十額度，提供履約保障，本案雖符合規定，但對於消費者保障恐有不足，因此她建議教部修正相關規定，對於在同一健身房總歸戶，增加於超過一定金額以上，應獲100％履約保障，同時減少業者誘導消費者購買高額教練合約的誘因。