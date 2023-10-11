國立東華大學申請東華會館變更用途，未來將活化改為旅館方式經營，提供學生家長、到校參訪賓客入住。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立東華大學東華會館過去為招待所，校方近年申請變更用途，活化改為旅館經營，引起外界質疑與旅宿業者搶生意。校方強調，未來將以提供家長或到校參訪賓客入住為主，有餘力才開放其他旅客使用，現在正裝潢施工，盼明年暑假前正式啟用。

東華大學位在壽豐鄉志學地區，1994年成立，過去因該處旅宿業較少，校方為提供各級學校會議、研討會、校外教學及冬夏令營活動等就近住宿服務，在校內建置東華會館，設有雙人房與四人房，浴室採乾濕分離，並規畫停車空間。

不過校方近年為讓東華會館提供更完善的服務，推動用途變更，將H類招待所變更為B類旅館，現在正重新裝潢，申請旅館執照，卻引起外界質疑學校是否要跟附近旅館、民宿搶生意。

東華大學副校長徐輝明澄清，東華會館未來將以提供學生家長、到校參訪賓客入住為主，有餘力才會開放其他旅客，不會有搶客人的問題。

他說，會館房間數不多，約30間，不過功能齊全，住宿價格不會太貴，有足夠的停車空間，可說是「小而美且具代表」，屆時旅客可借用自行車遊覽占地約250公頃的校園，享受東湖、綠地、藍天與青山的美景，學校也能為觀光盡一份心力。

校方感謝縣府建設處協助，建議較可行的用途變更，而不是更改地目，並取得主管機關教育部的許可，若未來順利進行，希望明年暑假前能啟用。

建設處長鄧子榆表示，東華大學希望會館未來能作為旅館使用，依法須經變更使用的申請與程序，並得到主管單位教育部的許可，因此縣府協助學校變更用途；學校採BOT方式，將原本只能與教育有關的招待所，可提供不特定人的住宿，並比照一般旅館的方式經營，使用彈性更大。