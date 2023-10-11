日前國慶日，蔡英文總統發表國慶演說，日本學者小笠原欣幸認為，蔡英文演說中完全沒有批評中國，但明確表示「中華民國台灣，已經成為兩千三百萬人民的主流共識」。應該是在向美中傳達台灣並非兩岸關係的麻煩製造者，也暗示著包括在野黨參選人在內的下一任總統，應該沿著穩健的「台灣認同」路線前進。

小笠原說，他從網路上收看了蔡總統的演說，台灣由女性擔任領袖角色已是自然之事，再次深感台灣的性別平等。蔡英文在演說中也提及了政府對同性婚姻合法化，與推廣再生能源的成效，在明年一月的總統大選之前，展現了民進黨所推行的政策成果。

他說，在對中政策方面，台灣在蔡政府的領導下，成功獲得了日本和美國等國際社會的支持。蔡政府沒有採取任何可能引發對台灣獨立疑慮的行動，強調維持兩岸關係的現狀，並著眼於提升自衛能力。在涉及台灣的國際合作日益強化的情況下，也讓中國更難以採取武力行動。

小笠原表示，蔡英文在演說中完全沒有批評中國大陸，但蔡明確表示「『中華民國台灣』，已經成為兩千三百萬人民的主流共識」。

小笠原認為，她應該是在向美中傳達台灣並非兩岸關係的麻煩製造者，同時也暗示著包括在野黨參選人在內的下一任總統，應該沿著穩健的「台灣認同」路線前進。這次的講稿充分展現了蔡總統對台灣現狀的自信。