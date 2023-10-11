國民黨立委馬文君身陷潛艦國造洩密案，11日在立法院召開記者會，對於媒體報導她拒簽保密切結書一事做出回應，並抨擊民進黨南投縣黨部在地方散布黑函。（黃世麒攝）

潛艦國造小組召集人黃曙光先前指稱有立委涉入國造潛艦裝備外購，並控有軍火商賣台，把相關資料送給中共大使館，今又有媒體取得機密會議相關文件，直指國民黨立委馬文君沒有簽署保密切結書。國民黨團今召開記者會，馬文君親自出席再次澄清絕無洩密情事，並強調案件已進入司法程序，就交給司法釐清事實。國民黨立委李德維也痛批，民進黨應該調查清楚，而非一再抹紅。

馬文君表示，保密切結書簽署的問題其實都是刻意模糊焦點，有關洩密部分，檢調已經啟動分案調查，進入司法程序，外界可靜待司法調查、釐清事實。而關於保密切結書的部分，國防部長邱國正已經很清楚地說過，立委參加任何機密會議，只要簽到、索取任何機密文件，就已經符合必須遵守會議中任何文件資料的保密義務。

馬文君指出，媒體刊登出的內容非常具有爭議，所有機密會議的機密資料，包括會議中所產出相關文件，都屬於機密，依規定必須密封歸檔。如果媒體今天刊出的圖片如果為真，那麼媒體是向誰索取而來？為何在核定的機密文件中取出、刊登？又是誰核定提供給特定媒體公布？如果這只是示意圖，那就是假訊息。

馬文君再次重申，參加機密會議簽到，就等於是負有保密義務，即使不簽保密切結，都不會因此而免責。如果真的非簽不可，2019年3月28日機密會議的召委是民進黨立委王定宇，就會禁止個人參加機密會議，但王定宇並沒有這麼做。過了3、4年之後，現在又不斷跳針式提出，居心為何？更何況王定宇當時連自己住在哪裡都講不清楚，現在突然提出當時的機密會議，其心可誅。

馬文君強調，一切源頭都是黃曙光，是否在其背後有政治操作？呼籲黃不要躲在背後，惹起這麼大的政治風暴，已經不是單純的選舉操作，這已經是政治謀殺，呼籲民進黨總統參選人，也是民進黨主席賴清德，「請告訴你的網軍不要惡意攻擊、抺黑」，因為她沒有要參選總統。

馬文君說，賴清德2019年4月13日曾說過「請蔡英文總統要求網軍停止攻擊我」，現在要把這句話回給賴清德，請約束你的網軍，民進黨所散發的黑函，馬文君再次強調，已經在9日召開記者會澄清，已經進入司法調查的，就讓司法去查辦，靜待司法調查結果；如果沒有的事情，也提出證據澄清，民進黨反覆攻擊的用意是什麼？一切都要由黃曙光自己出來說清楚。

目前擔任國防外交委員會召委的國民黨立委廖婉汝表示，國民黨團樂見國造潛艦下水的成果，至於黃曙光為何突然說出有人洩密的話？站在國防外交委員會召委的立場，非常清楚國造潛艦辛苦的過程，相信朝野立委都非常支持國防自主的立場。但黃曙光的一句話，讓國防外交委員會委員都不知道該怎麼審預算。

廖婉汝指出，站在立委的立場，是有權利對國防部進行相關督導與監督，包括任何研發案、投資案在內。但黃曙光召集人將許多案子交給郭璽，是不是應該說清楚講明白？

廖婉汝說，針對國防機密預算審查、專案報告，只要是委員參加機密會議，需要簽到後領取機密資料，每本機密資料都有編號，軍方都會登錄哪位委員領取編號多少號的機密資料，領取資料就必須擔負保密的義務；關於切結書部分，機密考察絕對會簽切結書，而機密會議未必需要。

廖婉汝強調，每位立法委員都非常清楚，機密與公開會議的不同，哪些事情可以說？不可說？心裡都有數。現在已經進入司法調查，就交給司法去釐清事實，如果民進黨還要一昧追殺馬文君委員，黃曙光最終還是要出來說清楚。李德維也強調，參加機密會議都必須遵守依法保密義務，有關洩密部分，已經交由司法單位調查，呼籲檢調好好偵辦。

李德維呼籲蔡英文、賴清德，不要躲在民進黨團後面，請公開出來直球對決，而黃曙光既然指出有軍火商賣台、有人洩密，請出來講清楚說明白。現在國防部長邱國正對於潛艦一事幾乎是一問三不知，既然蔡英文總統指定黃曙光擔任國造潛艦召集人，黃曙光就有責任出來面對2300萬國人把事情講清楚，不要放把火後就躲起來，任由郭璽等打手在雞蛋裡挑骨頭。

李德維重申，賣台、賣國是何等的大事，絕對不能混淆視聽，相信國民黨立委馬文君，對於應該遵守的相關保密義務都有嚴守，現在是民進黨全面執政，應該調查清楚，而不是一再抹黑、抹紅。